«НАТО не светит Киеву». О чем говорили Зеленский и Уиткофф?

14 декабря 2025 года

Делегации Украины и США при участии европейских политиков завершили второй раунд переговоров по мирному соглашению. Первая встреча прошла 14 декабря и продлилась пять часов. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», который удалось достичь. В СМИ сообщают, что Владимир Зеленский готов отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Как в Москве оценивают успехи мирных переговоров в Германии и продолжат ли США оказывать давление на Украину — в материале «Газеты.Ru».

В Берлине завершился второй раунд переговоров представителей США и Украины при поддержке европейских чиновников по мирному соглашению, предложенному американским президентом Дональдом Трампом. Встреча продлилась около двух часов.

Первый раунд прошел в воскресенье, 14 декабря, и продлился более пяти часов. Газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала переговоры «тяжелыми», так как американская сторона не была готова идти на уступки.

По итогам переговоров спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в своих социальных сетях, что делегации достигли значительного прогресса.

«Провели обстоятельные дискуссии по мирному плану США из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы», — написал Уиткофф.

Позже издание Kyiv Post сообщило, что Украина настаивает на гарантиях безопасности как предварительном условии для заключения мирного соглашения. Со своей стороны, Вашингтон предлагает многоэтапный подход, в рамках которого гарантии будут согласованы со временем .

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Штаты не обсуждают с Россией в режиме реального времени предложения по урегулированию конфликта, о которых говорят с Украиной.

«В настоящее время работа ведется между переговорщиками из США, Украины и европейских стран. Только после завершения этого процесса Россия будет ожидать от американской стороны информации, касающейся обсуждаемых в Германии положений мирного плана», — пояснил Песков.

Гарантии безопасности

Западные СМИ сообщают, что еще до начала переговоров в воскресенье Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Он назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Киева.

Однако агентство Reuters считает, что предложение Украины отказаться от вступления в военный альянс НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров.

«Членство Украины в НАТО уже давно не является реалистичным», — говорится в материале.

Основополагающими вопросами, которые обсуждаются сейчас американскими, европейскими и украинскими представителями в Германии, являются территории и гарантии безопасности для Киева. Однако самые главные гарантии безопасности Украина может обеспечить себе самостоятельно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Для Украины главным гарантом безопасности станет отказ вступать в любые военные блоки, сокращение армии до предельно возможного объема и, конечно, отказ размещать на своей территории зарубежные военные базы. Именно такие обязательства со стороны Киева устроят Россию и гарантируют невозможность возобновления нового военного конфликта», — пояснил сенатор.

При этом он отметил, что необходимо выждать определенное время, прежде чем станет понятно, что Киев действительно не нарушит данные обязательства, так как в истории российско-украинских отношений это происходило уже неоднократно.

«Очень бы хотелось, чтобы в ходе переговоров в Германии сторонам удалось достичь определенного прогресса, но в Москве готовы к тому, что этого не произойдет. Мы понимаем, что Украина нацелена на продолжение войны, иначе этот режим просто не выживет, и те условия, которые украинцы ставят в ходе переговоров, часто априори невыполнимы», — заключил Джабаров.

До сих пор основной гарантией безопасности для себя на Украине считали вступление страны в НАТО, но сейчас этот вариант едва ли представляется возможным, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Учитывая позицию России и нежелание некоторых членов НАТО принимать Украину, членство в альянсе вряд ли светит Киеву в ближайшем будущем. Гарантия в виде вступления в Североатлантический альянс украинцам сейчас попросту недоступна, поэтому они хотят, чтобы европейцы или американцы предоставили свои гарантии», — уточнил политолог.

Совершенно непонятно, как обеспечение «гарантий безопасности» будет организовано на практике, потому что на территорию Украины, и тем более в демилитаризованную зону Россия не разрешит вводить никакие иностранные войска, добавил Топорнин.

«Звучало предложение сделать демилитаризованную зону, где не будет вообще никаких военных, чтобы эта территория стала неким символом. Опять-таки, даже это не гарантирует того, что в любой момент туда не введут войска одной из сторон, так что многое упирается в фактор участия европейских и американских вооруженных сил», — сказал эксперт.

По его мнению, главной проблемой, которую на самом деле стоило бы обсудить в ходе переговоров, является полное нежелание Киева наладить хоть какие-нибудь контакты с Москвой .

«Украина расценивает Россию исключительно как врага и не воспринимает как добрососедское государство. В таких условиях, кто бы что ни обеспечивал, ситуация будет оставаться очень взрывоопасной. Если не наладить контакты между Россией и Украиной, то никакого толка от переговоров не будет. В Киеве должны прийти власти, которые будут готовы искать хоть какой-то компромисс, которые более реалистично стоят на земле и думают о перспективах развития. Пока у власти находится режим Зеленского, мне не видится, что надежный и стабильный мир вообще возможен», — заключил Топорнин.

Постоянство США

Перед новым раундом переговоров между американской группой и европейскими политиками, которые поддерживают Владимира Зеленского, многие эксперты высказывали мнение, что Дональд Трамп может вновь поменять свою переговорную позицию под влиянием европейцев, как это уже бывало.

Однако этот раз стал исключением. Один из источников газеты The Wall Street Journal отмечает, что американская сторона «не желает идти на компромисс».

«Переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната. Вашингтон настаивает на скорейшем принятии решений, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать», — говорится в статье.

Американская сторона единственная из всех хотела бы реального прекращения военных действий, но отнюдь не из гуманистических побуждений. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Трамп и его команда действительно хотели бы завершения военных действий. Это необходимо, чтобы в преддверии выборов в конгресс в 2026 году заработать как можно больше очков для Республиканской партии. На самом деле Трампу абсолютно все равно, за чей счет удастся заключить сделку, он пытается давить на все болевые точки всех сторон», — сказал американист.

Учитывая, что Россия сейчас является «сильной стороной» в украинском конфликте, в Вашингтоне понимают, что давить на Москву будет бесполезно, а потому остается влиять на европейцев и Киев, подчеркнул Ордуханян.

«Когда Трамп пытается оказывать давление на европейцев, то сталкивается с колоссальным сопротивлением внутри политической верхушки США, так как очень многие заинтересованы в поддержании глобалистского евроатлантического сотрудничества. Если Белый дом изменит свою нынешнюю позицию и начнет оказывать давление на Россию, то это будет грубейшая ошибка», — заключил политолог.

Американская администрация действительно продолжает оказывать серьезное давление на Киев, чтобы как можно быстрее подписать мирное соглашение, но пока это не принесло никаких результатов, отметил политолог Николай Топорнин.

«Киев чувствует поддержку европейцев, которые пытаются как-то договориться с администрацией Трампа, а потому переговоры никуда не двигаются, стороны топчутся на месте. По сути, российская сторона также отказывается идти на большие уступки, что вполне понятно, учитывая успехи на линии фронта», — сказал политолог.

По его мнению, «переговоры уже стали символом администрации Дональда Трампа», или неким знаком времени.

«Переговоры идут уже очень давно и в разных форматах, но никаких итогов пока не принесли. Правда, если не будет переговоров, то ситуация еще больше ухудшится, и мы вернемся в то же болото, что было при президенте Джо Байдене», — заключил Топорнин.