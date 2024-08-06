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Протесты в Бангладеш: как премьера выгнали из «страны бенгальцев»

Премьер Бангладеш бежала из страны на фоне массовых протестов

Премьер Бангладеш бежала из страны на фоне массовых протестов

В Бангладеш объявили о создании временного правительства после отставки премьер-министра. 5 августа глава правительства Шейх Хасина покинула свой пост на фоне масштабных протестов и улетела в Индию.

Протесты в Бангладеш продолжаются с июля, демонстранты требуют отмены системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Антиправительственные выступления вспыхнули с новой силой 4 августа, когда протестующие потребовали отставки премьера Хасины.

После бегства премьера президент Шахабуддин Чуппу распорядился освободить задержанных участников акций протеста, а также бывшего премьера и лидера оппозиции Халеду Зию.

На фоне протестов в Бангладеш ввели комендантский час и ограничили доступ в интернет.

Российское посольство рекомендовало находящимся в стране россиянам не покидать места проживания.

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