06 августа 2024, 05:37
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Протесты в Бангладеш: как премьера выгнали из «страны бенгальцев»
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Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Мурал бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, закиданный грязью во время протестов с требованием отставки премьер-министра
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Демонстрант пробегает мимо сожженной полицейской будкой во время протестов с требованием отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года.
Протестующие блокируют перекресток во время акции протеста.
Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года.
Люди входят в Ганабхабан, резиденцию премьер-министра, после отставки Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Демонстранты останавливают машину скорой помощи, чтобы проверить, есть ли внутри пациенты, прежде чем позволить ей уехать, во время протестов с требованием отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Горящие автомобили во время протестов с требованием отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года.
Сгоревшие во время демонстрации студентов автомобили.
Дакка, Бангладеш, 4 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Полицейский направляет оружие на протестующих во время комендантского часа, введенного после насилия во время протестов против премьер-министра Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Протестующий поджигает резиновую шину во время акции протеста против премьер-министра Шейх Хасины и ее правительства.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Протестующие стоят на статуе шейха Муджибура Рахмана в районе Биджой Сарани, «отца нации», во время празднования отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Подожженные автомобили на улице столицы республики Бангладеш во время празднования отставки премьер-министра Шейха Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Солдаты стоят за баррикадой во время комендантского часа, введенного после насилия во время протестов против премьер-министра Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Люди пожимают руки военнослужащим, празднуя отставку премьер-министра Бангладеш Шейхи Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Протестующие празднуют отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины у ее изуродованного мурала.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Мурал бывшего премьер-министра Бангладеш Шейхи Хасины, закиданный грязью во время протестов с требованием отставки премьер-министра
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Британское сообщество Бангладеш празднует отставку премьер-министра Шейх Хасины.
Восточный Лондон, Британия, 5 августа 2024 года.
Люди входят в Ганабхабан, резиденцию премьер-министра, после отставки Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Люди внутри Ганабхабан, резиденцим премьер-министра, после отставки Шейх Хасины в Дакке.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Мужчина с флагом Бангладеш в руках стоит на фоне автомобиля, подожженного на территории Ганабхабана, резиденции премьер-министра, после отставки премьер-министра Шейха Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Протестующие бросают мебель в костер, разожженный в Ганабхабане, резиденции премьер-министра, после отставки Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Люди выносят предметы интерьера из Ганабхабана, резиденции премьер-министра после отставки Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Британское сообщество Бангладеш празднует отставку премьер-министра Шейх Хасины.
Лондон, Британия, 5 августа 2024 года.
Люди выносят мебель из Ганабхабана, резиденции премьер-министра, после отставки премьер-министра Шейха Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Британское сообщество Бангладеш празднует отставку премьер-министра Шейх Хасины.
Восточный Лондон, Британия, 5 августа 2024 года.
Ребенок держит флаг республики Бангладеш во время празднования отставки премьер-министра Шейх Хасины.
Лондон, Британия, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Празднование отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Протестующие несут на плечах военнослужащего, празднуя отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года.
Британское сообщество Бангладеш празднует отставку премьер-министра Шейх Хасины.
Лондон, Британия, 5 августа 2024 года.
Премьер Бангладеш бежала из страны на фоне массовых протестов
В Бангладеш объявили о создании временного правительства после отставки премьер-министра. 5 августа глава правительства Шейх Хасина покинула свой пост на фоне масштабных протестов и улетела в Индию.
Протесты в Бангладеш продолжаются с июля, демонстранты требуют отмены системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Антиправительственные выступления вспыхнули с новой силой 4 августа, когда протестующие потребовали отставки премьера Хасины.
После бегства премьера президент Шахабуддин Чуппу распорядился освободить задержанных участников акций протеста, а также бывшего премьера и лидера оппозиции Халеду Зию.
На фоне протестов в Бангладеш ввели комендантский час и ограничили доступ в интернет.
Российское посольство рекомендовало находящимся в стране россиянам не покидать места проживания.