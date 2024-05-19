ЕС усложняет ввоз домашних животных из РФ. Теперь надо делать тест на антитела к бешенству Евросоюз ужесточил правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии

Европейский союз ужесточает правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии. С сентября для них будут необходимы справки об исследовании на антитела к бешенству, которое надо проходить в сертифицированной ЕС лаборатории.

Евросоюз ужесточает правила ввоза из России и Белоруссии домашних животных. С 16 сентября этого года им придется проводить серологическое исследование (анализ на антитела в сыворотке крови) на антитела к бешенству и получать подтверждающую справку об этом.

«Россия и Белоруссия исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (против бешенства. – «Газета.Ru») требования», — заявила Delfi главный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

По ее словам, в прошлом году в Литву не пустили более 60 животных из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера. Также были зафиксированы случаи, когда количество вырабатываемых антител к вирусу бешенства не соответствовало требованиям Евросоюза.

«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — сообщила ветеринар.

Сейчас для ввоза животного в страны ЕС из России у него должен быть подкожный микрочип или татуировка и оно должно быть привито от бешенства.

С 16 сентября для поездки в Европу животное должно будет пройти тест на антитела к бешенству. Исследование необходимо провести как минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и как минимум за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Проводиться исследование должно в сертифицированной Евросоюзом лаборатории, а сертификат образца Евросоюза должен быть выдан государственным ветеринаром.

В прошлом году сервис по покупке билетов «Авиасейлс» провел опрос для «РИА Новости». Выяснилось, что около четверти из почти 2 тыс. респондентов предпочитают путешествовать со своими домашними животными. Из них 26% относятся к поездкам с животными как к вынужденной мере, а 24% попрошенных, напротив, не мыслят отпуск без домашнего любимца. Остальные пользователи сервиса чувствуют себя хорошо в отпуске как с домашним животным, так и без него. При 64% респондентов оставляют питомцев дома и не планируют путешествия вместе с ними.