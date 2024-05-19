Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Украины Владимир Зеленский в Берлине, Германия, 14 мая 2023 года

«Не допустить провала обороны Украины». Бундесвер ищет еще €3,8 млрд для Киева Bild: Минобороны Германии запросило еще €3,8 млрд на военную помощь Украине

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд на военную помощь Украине. Из €7,1 млрд, которые Берлин выделил Киеву в этом году, почти все уже потрачено.

Бундесвер «бьет тревогу»: министр обороны Борис Писториус запросил у правительства Германии дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Украине в этом финансовом году, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Из €7,1 млрд, которые правительство ФРГ выделило на военную поддержку Киева в этом году, почти все потрачено или зарезервировано под обещанные поставки.

Эти деньги пошли на оплату военной техники, которую Украина покупает напрямую у немецких производителей. По информации Bild, на закупку нового оружия и боеприпасов осталось только €300 млн.

В среду 15 мая Писториус обсудил выделение новых средств с канцлером Олафом Шольцем, а на следующий день поговорил с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на незапланированные расходы должен быть представлен парламенту на утверждение в июне.

Министерство финансов поддерживает новые траты, говорят источники Bild в ведомстве.

«Германия не должна допустить провала обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше оружия в этом году», — заявил источник в минфине.

Он добавил, что если в правительстве удастся достичь консенсуса, то «мы найдем способы сделать это в текущем финансовом году».

Германия вторая после США по объему помощи

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. К настоящему моменту Берлин выделил на военную поддержку Киева средств и взял на себя обязательств по будущим расходам примерно на €28 млрд.

В 2023 году объем военной помощи Украине от Германии составил около €5,4 млрд. В этом году на эти цели было выделено €4 млрд, однако Писториус просил выделить еще €5 млрд. Правительство в итоге согласилось увеличить объем помощи до €8 млрд.

С бюджетом на 2025 год, по информации Bild, «дела обстоят сложнее»: Писториус потребовал дополнительно €6,7 млрд для бундесвера, а помощь Украине оценил в рекордные €15 млрд. Это означает, что «финансовая дыра в федеральном бюджете продолжит расти» , отмечает издание.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Москва неоднократно заявляла, что любые грузы, которые содержат вооружения для Украины, станут законной целью для России.