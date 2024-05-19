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Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве

112: актрису Немоляеву экстренно госпитализировали с подозрением на ковид

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Лук-фильм

Актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья. У артистки подозревают наличие коронавируса.

20 апреля Светлана Немоляева пришла на открытие ММКФ при сильном ветре. Тогда она рассказывала, что не жалуется на самочувствие. Она обрадовалась, что здоровье еще позволяет ей работать.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин. Она снималась в проектах «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Карантин», «Ласточкино гнездо», «Когда ее совсем не ждешь».

Ранее Немоляева рассказала, как сложилась бы судьба ее героини из «Служебного романа».

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