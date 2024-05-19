В Instagram президента Ирана появился пост с просьбой помолиться за него

В официальном Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте иранского президента Эбрахима Раиси, вертолет с которым недавно потерпел крушение, появилась публикация с просьбой молиться за него.

«Молитесь за меня», — гласит подпись к сообщению.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Плохие погодные условия мешали спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту. Позднее стало известно, что как минимум 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.