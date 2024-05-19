Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак посетила Каннский кинофестиваль

Телеведущая Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль.

Собчак отметила, что до этого два года пропускала мероприятие. Телеведущая рассказала, что встретила на фестивале много знакомых и «любимых» людей. Она повстречала таких русских кинокритиков, как Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Андрей Плахов. Журналистка посетила премьеры картины Жака Одиара «Эмилия Перес».

«Многие в зале оценивали картину так: «Это однозначно пальмовая ветвь». Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелета», — отметила телеведущая.

Собчак также пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова.

«Долгие-долгие аплодисменты. На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача», — заявила журналистка.

Собчак отметила, что в Каннах режиссерам не принято говорить после фильма, но Кирилл Серебренников «взял слово».

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» в платье-бюстье с бантом появилась в Каннах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами