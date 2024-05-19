Собчак посетила Каннский кинофестиваль

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль.

Собчак отметила, что до этого два года пропускала мероприятие. Телеведущая рассказала, что встретила на фестивале много знакомых и «любимых» людей. Она повстречала таких русских кинокритиков, как Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Андрей Плахов. Журналистка посетила премьеры картины Жака Одиара «Эмилия Перес».

«Многие в зале оценивали картину так: «Это однозначно пальмовая ветвь». Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелета», — отметила телеведущая.

Собчак также пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова.

«Долгие-долгие аплодисменты. На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача», — заявила журналистка.

Собчак отметила, что в Каннах режиссерам не принято говорить после фильма, но Кирилл Серебренников «взял слово».

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» в платье-бюстье с бантом появилась в Каннах.