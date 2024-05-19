Джикия сделал откровенное признание после ухода из «Спартака»

Защитник Георгий Джикия признался, что решение не подписывать с ним новый контракт исходило от руководства московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.

«Мне об этом сказали не так давно. Мы встретились, мне сказали, что это решение клуба. Я не задавал вопросы, это уже не имеет никакого значения. Мне сказали это в лицо, все максимально корректно. Я поблагодарил», — сказал футболист.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией.