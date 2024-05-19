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Атака на Славянский НПЗ и более 60 дронов. ВСУ ночью атаковали российские регионы

Славянский НПЗ не работает после атаки дронов

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Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Виталий Тимкив/РИА Новости
Со стороны Украины по российской территории ночью было запущено более 60 беспилотников. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Куда упали беспилотники минувшей ночью — не уточняется. По словам представителей «Славянск ЭКО», дроны несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

Шесть украинских беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Атака произошла минувшей ночью.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

По предварительной информации, никто не пострадал. Возгораний на территории предприятия на данный момент нет.

Всего в районе были зафиксированы два взрыва, уточнил Синяговский. «Зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский», — сообщил он.

НПЗ приостановил работу после атаки. «Так и есть», — ответили в компании на вопрос, действительно ли предприятие сейчас не функционирует.

На месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, атаковавшие беспилотники несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

Предыдущие атаки на НПЗ

Нефтезавод в Славянске-на-Кубани ранее уже подвергался атакам украинских БПЛА. Предыдущая произошла в ночь на 27 апреля. Тогда дроны повредили сепаративную установку, начался пожар, площадь возгорания составила 5 кв. м.

Беспилотники целились в резервуарный парк, но резервуары не пострадали «благодаря выстроенной системе защиты», заявили тогда в администрации. Предприятие частично приостанавливало работу на короткий срок.

17 марта беспилотник рухнул на территорию НПЗ, после чего начался пожар. В момент атаки одному человеку стало плохо, он умер от сердечного приступа. Пострадавших в результате непосредственно пожара не было.

Славянский НПЗ осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, поставляя нефтепродукты как на внутренний рынок, так и за рубеж. Мощность завода составляет 5,2 млн тонн в год, а доля в общем объеме переработки нефти в Южном федеральном округе — 9%.

Владельцами «Славянск ЭКО» остаются партнеры Роберт Паранянц (75% капитала компании) и Валерий Паранянц (25%).

Более 60 беспилотников

Утром 19 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурными средствами противовоздушной обороны РФ были пресечены попытки атаки ВСУ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, а также три беспилотника над территорией Белгородской области. Еще 57 дронов были сбиты и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полуночи сообщил об отражении ракетной атаки, а после уточнил, что на город могли упасть осколки и суббоеприпасы.

Telegram-канал Baza заявил о попытке пяти украинских дронов атаковать аэродром в станице Кущевская. В Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Огонь потушен. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.

Накануне вечером ​​в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Перед этим в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.

Днем 18 мая в центре столицы региона также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.

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