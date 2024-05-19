Атака на Славянский НПЗ и более 60 дронов. ВСУ ночью атаковали российские регионы

Шесть украинских беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Атака произошла минувшей ночью.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.
По предварительной информации, никто не пострадал. Возгораний на территории предприятия на данный момент нет.
Всего в районе были зафиксированы два взрыва, уточнил Синяговский. «Зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский», — сообщил он.
НПЗ приостановил работу после атаки. «Так и есть», — ответили в компании на вопрос, действительно ли предприятие сейчас не функционирует.
На месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Как сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, атаковавшие беспилотники несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.
Предыдущие атаки на НПЗ
Нефтезавод в Славянске-на-Кубани ранее уже подвергался атакам украинских БПЛА. Предыдущая произошла в ночь на 27 апреля. Тогда дроны повредили сепаративную установку, начался пожар, площадь возгорания составила 5 кв. м.
Беспилотники целились в резервуарный парк, но резервуары не пострадали «благодаря выстроенной системе защиты», заявили тогда в администрации. Предприятие частично приостанавливало работу на короткий срок.
17 марта беспилотник рухнул на территорию НПЗ, после чего начался пожар. В момент атаки одному человеку стало плохо, он умер от сердечного приступа. Пострадавших в результате непосредственно пожара не было.
Славянский НПЗ осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, поставляя нефтепродукты как на внутренний рынок, так и за рубеж. Мощность завода составляет 5,2 млн тонн в год, а доля в общем объеме переработки нефти в Южном федеральном округе — 9%.
Владельцами «Славянск ЭКО» остаются партнеры Роберт Паранянц (75% капитала компании) и Валерий Паранянц (25%).
Более 60 беспилотников
Утром 19 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурными средствами противовоздушной обороны РФ были пресечены попытки атаки ВСУ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, а также три беспилотника над территорией Белгородской области. Еще 57 дронов были сбиты и перехвачены над территорией Краснодарского края.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полуночи сообщил об отражении ракетной атаки, а после уточнил, что на город могли упасть осколки и суббоеприпасы.
Telegram-канал Baza заявил о попытке пяти украинских дронов атаковать аэродром в станице Кущевская. В Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Огонь потушен. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.
Накануне вечером в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Перед этим в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.
Днем 18 мая в центре столицы региона также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.