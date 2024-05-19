Атака на Славянский НПЗ и более 60 дронов. ВСУ ночью атаковали российские регионы Славянский НПЗ не работает после атаки дронов

Со стороны Украины по российской территории ночью было запущено более 60 беспилотников. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Куда упали беспилотники минувшей ночью — не уточняется. По словам представителей «Славянск ЭКО», дроны несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

Шесть украинских беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Атака произошла минувшей ночью.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

По предварительной информации, никто не пострадал. Возгораний на территории предприятия на данный момент нет.

Всего в районе были зафиксированы два взрыва, уточнил Синяговский. «Зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский», — сообщил он.

НПЗ приостановил работу после атаки. «Так и есть», — ответили в компании на вопрос, действительно ли предприятие сейчас не функционирует.

На месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, атаковавшие беспилотники несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

Предыдущие атаки на НПЗ

Нефтезавод в Славянске-на-Кубани ранее уже подвергался атакам украинских БПЛА. Предыдущая произошла в ночь на 27 апреля. Тогда дроны повредили сепаративную установку, начался пожар, площадь возгорания составила 5 кв. м.

Беспилотники целились в резервуарный парк, но резервуары не пострадали «благодаря выстроенной системе защиты», заявили тогда в администрации. Предприятие частично приостанавливало работу на короткий срок.

17 марта беспилотник рухнул на территорию НПЗ, после чего начался пожар. В момент атаки одному человеку стало плохо, он умер от сердечного приступа. Пострадавших в результате непосредственно пожара не было.

Славянский НПЗ осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, поставляя нефтепродукты как на внутренний рынок, так и за рубеж. Мощность завода составляет 5,2 млн тонн в год, а доля в общем объеме переработки нефти в Южном федеральном округе — 9%.

Владельцами «Славянск ЭКО» остаются партнеры Роберт Паранянц (75% капитала компании) и Валерий Паранянц (25%).

Более 60 беспилотников

Утром 19 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурными средствами противовоздушной обороны РФ были пресечены попытки атаки ВСУ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, а также три беспилотника над территорией Белгородской области. Еще 57 дронов были сбиты и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полуночи сообщил об отражении ракетной атаки, а после уточнил, что на город могли упасть осколки и суббоеприпасы.

Telegram-канал Baza заявил о попытке пяти украинских дронов атаковать аэродром в станице Кущевская. В Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Огонь потушен. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.

Накануне вечером ​​в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Перед этим в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.

Днем 18 мая в центре столицы региона также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.