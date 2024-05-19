Пропавшую в Москве 13-летнюю школьницу нашли мертвой. Она могла отравиться психотропами

В Измайловском парке в Москве обнаружили тело 13-летней школьницы, которую больше суток искали волонтеры. Предположительно, она отравилась психотропными веществами. Ранее скорая забрала с улицы недалеко от входа в парк ее подругу, находившуюся практически в бессознательном состоянии. Известно, что школьницы были приглашены 17 мая на шашлыки в честь окончания учебного года, но в какой-то момент отделились от общей компании и ушли гулять.

Утром 19 мая в Измайловском парке в Москве было обнаружено тело 13-летней девочки. По данным столичного управления Следственного комитета России, следов насильственной смерти на теле не было. Сейчас на месте работают следователи, назначен ряд экспертиз.

«Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами», — сообщили в СК.

Подругу погибшей обнаружили в том же парке днем ранее, ее госпитализировали с признаками отравления, предположительно, также психотропами. Как сообщает mk.ru, девочка находится в реанимации.

Расследование дела контролирует московская прокуратура.

Поиски детей

Известно, что погибшая девочка училась в школе, которая находится недалеко от Измайловского парка. Она ушла на уроки утром 17 мая, после отправилась на прогулку с подругой, но вечером домой не вернулась.

Родители девочки заявили, что никаких мотивов сбегать из дома у ребенка не было. «Она очень контактная, доверчивая и открытая по характеру», — рассказал отец пропавшей.

О каких-либо конфликтах ребенка со сверстниками тоже неизвестно.

По данным Shot, в день исчезновения школьницу и ее подругу друзья пригласили на шашлыки в честь окончания учебного года.

«Мы праздновали конец учебного года, действительно пригласили ее на шашлыки в парк, но она пошла гулять с подругой из Бутово. К нам они приехали, когда мы были уже дома, но в компании «не прижились» и уехали. Позже она присылала мне какие-то странные сообщения, но на звонки уже не отвечала», — рассказал один из организаторов встречи сайту kp.ru.

18 мая подругу пропавшей обнаружили у дома в Восточном Измайлово в бессознательном состоянии. К поискам второй были привлечены волонтеры «Лиза Алерт», кроме них на территории парка работали полицейские и кинологи, собаке которых удалось взять след. В работе также использовался дрон.

Сначала волонтеры обнаружили сумку пропавшей. Внутри оказался мобильный телефон, при этом планшета и проездного, которые она брала с собой, не было. 19 мая нашли саму девочку, она была мертва. Тело погибшей находилось в заболоченной части лесопарка. По предположению ее друзей, в какой-то момент девочка разделилась с подругой и пошла в сторону парка.

«Мы до последнего верили, что сможем найти ее. До сих пор не верится, что мы не успели», — заявили они.