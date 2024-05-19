Военная операция на Украине, день 816-й

Тульские десантники уничтожили из реактивной системы «Град» военных Вооруженных сил Украины на Северском направлении в зоне специальной военной операции., сообщили в Минобороны РФ.
Украинская армия оказалась не готова противостоять наступлению Вооруженных сил РФ в Харьковской области из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times.
ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. Подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства.
Поступающие сообщения об атаке дрона на нефтебазу в Выборге не соответствуют действительности. Взрыв на объекте произошел из-за использования пиротехники, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Следственный комитет даст правовую оценку заочным обвинениям, которые Украина предъявила главам ФСБ и Росгвардии Александру Бортникову и Виктору Золотову, а также 18 высокопоставленным офицерам. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграции, сообщает BNS.
Российские солдаты применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
В Новооскольском городском округе село Малое Городище было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пожар тушат. Пострадавших нет.
Храм Сергия Радонежского построен в 1907 году и является памятником архитектуры.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил у правительства дополнительные €3,8 млрд для финансирования военной помощи Украине в текущем году, сообщил Bild со ссылкой на источники. При этом в бюджете Германии на 2024 год на поддержку Украины заложено €8 млрд — вдвое больше, чем планировалось изначально.
❗️ Силы ПВО России сбили за ночь 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем и 3 дрона в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
«3 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.