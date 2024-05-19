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Политика

Военная операция на Украине, день 816-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 816-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти ракет ATACMS и одного БПЛА над Крымом, трех БПЛА над Белгородской областью. 57 дронов были уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем. Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Украине, пишет Bild. ВСУ атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище, сообщил губернатор Белгородской области Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:35

Тульские десантники уничтожили из реактивной системы «Град» военных Вооруженных сил Украины на Северском направлении в зоне специальной военной операции., сообщили в Минобороны РФ.

9:23

Украинская армия оказалась не готова противостоять наступлению Вооруженных сил РФ в Харьковской области из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times.

9:18

9:02

ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. Подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

8:56

МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства.

8:49

Поступающие сообщения об атаке дрона на нефтебазу в Выборге не соответствуют действительности. Взрыв на объекте произошел из-за использования пиротехники, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

8:32

Следственный комитет даст правовую оценку заочным обвинениям, которые Украина предъявила главам ФСБ и Росгвардии Александру Бортникову и Виктору Золотову, а также 18 высокопоставленным офицерам. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

9:54

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграции, сообщает BNS.

9:47

Российские солдаты применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.

8:25

В Новооскольском городском округе село Малое Городище было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пожар тушат. Пострадавших нет.

Храм Сергия Радонежского построен в 1907 году и является памятником архитектуры.

8:12

Министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил у правительства дополнительные €3,8 млрд для финансирования военной помощи Украине в текущем году, сообщил Bild со ссылкой на источники. При этом в бюджете Германии на 2024 год на поддержку Украины заложено €8 млрд — вдвое больше, чем планировалось изначально.

8:05

❗️ Силы ПВО России сбили за ночь 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем и 3 дрона в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

«3 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 816-го дня специальной военной операции России на Украине.

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