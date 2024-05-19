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Беспилотник влетел в окно дома в Белгороде, пострадала девочка

Гладков: беспилотник влетел в окно дома в Белгороде, пострадала девочка

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Антон Вергун/РИА Новости

Беспилотник вылетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал он.

Уточняется, что в результате атаки БПЛА, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.

До этого два работающих в поле грузовых автомобиля подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Транспортные средства получили повреждения, люди не пострадали.

Незадолго до этого город Шебекино в Белгородской области был атакован ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

Ранее ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе и 155-мм снарядами.

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