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Все силовые структуры Ирана занялись поисками вертолета президента страны Раиси

IRIB: армии, КСИР и полиция Ирана бросили все силы на поиски вертолета Раиси

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Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Глава генерального штаба Ирана Мохаммад Багери приказал армии, КСИР и полиции Ирана бросить все силы на поиски вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на IRIB.

По его словам, на поиски Раиси должны быть направлены «все возможности и средства» этих силовых ведомств.

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования. Ситуацию осложняют непростые погодные условия.

Перед этим была опровергнута новость о выходе на связь вертолета Раиси.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.

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Крушение вертолета Раиси
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