«Меня всю затрясло»: очевидица рассказала о перестрелке во дворе Кемерово

Жительница Кемерово Маргарита, ставшая очевидцем перестрелки в ночь на 19 мая во дворе своего дома, рассказала «Газете.Ru», что проснулась от криков. По словам женщины, несколько человек сначала обыскивали одну из машин на парковке, а затем начали стрелять в подошедших «разбираться» мужчин. Она отметила, что все участники инцидента покинули место происшествия до приезда правоохранителей.

«Я проснулась от криков и увидела, что у нас во дворе стоит белая машина, из которой кто-то вышел и начал убегать. Потом рассмотрела, что эту машину окружили нерусские мужики — они приехали на двух такси, один из них ходил с автоматом в руках. Они начали обыскивать оставленную машину. С ними была девушка еще. Из двора дома напротив вышла группа каких-то других мужиков — они шли, видимо, разбираться. Нерусские это увидели и начали в них стрелять, один из автомата (точно не знаю, что это было, но внешне похож), два других — из пистолета. Те убежали от выстрелов. Девушка в это время спряталась за машинами и начала плакать. Подъехала еще какая-то машина и забрала тех, кто стрелял, девушку оставили. Они уехали до того, как приехала полиция», — сказала она.

Маргарита подчеркнула, что сильно испугалась и от шока не смогла вызвать полицию. Она уточнила, что в перестрелке никто не пострадал.

«Испугалась сильно, меня всю затрясло, не смогла даже полицию вызвать, просто была в шоке. Снимала на видео начало, но перестрелку не засняла. Хорошо, что вроде обошлось без крови, по крайней мере я не видела, что в кого-то попали», — добавила она.

19 мая Telegram-канал Shot сообщил, что около шести утра около ЖК «Мичуринские аллеи» произошла перестрелка. По данным канала, участники инцидента прятались от пуль, используя машины жильцов как прикрытие.

Позднее стало известно, что полиция задержала восьмерых участников перестрелки, все они местные. Некоторые из них пытались скрыться, но были остановлены сотрудниками ДПС.

Ранее в Пермском крае 21-летний молодой человек стрелял из страйкбольного оружия по детям, потому что был недоволен шумом.