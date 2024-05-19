Жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения

Жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси находится под угрозой после крушения вертолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Мы все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», — заявил он.

Перед этим была опровергнута новость о выходе на связь вертолета Раиси.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования. Ситуацию осложняют непростые погодные условия.

Ранее новость о спасении президента Ирана при крушении удалили с сайта-первоисточника.