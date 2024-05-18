«Она уже была с другим. Он ей прохода не давал». В Екатеринбурге мужчина убил бывшую из-за ревности В Екатеринбурге задержали мужчину за убийство на улице бывшей жены

В Екатеринбурге задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей супруги. Нападавший не менее трех раз ударил ножом женщину, побежал в ближайшую церковь, а орудие убийства выбросил по дороге. Затем мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. У пары осталась общая девятилетняя дочь. В Госдуме назвали эту трагедию «ужасным случаем». Депутат Татьяна Буцкая посоветовала женщинам, столкнувшимся с семейным насилием обращаться в центры поддержки, а Ксения Горячева считает, что необходимо вносить коррективы в законодательство для исключения подобных инцидентов.

В Екатеринбурге мужчина несколько раз ударил женщину ножом посреди оживленной улицы и скрылся. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал «Газете.Ru», что в убийстве подозревают бывшего мужа погибшей. Они разошлись примерно полгода назад, у них есть совместный девятилетний ребенок. По словам Горелых, мужчину ранее судили за причастность к грабежам и мошенничество.

Подозреваемый — бывший муж

Telegram-канал Shot пишет, что убийство произошло около 12:00 на улице Победы, недалеко от ломбарда. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что между нападавшим и его жертвой произошел конфликт. Погибшая отталкивает мужчину, после чего он резко достает нож из-под куртки и не менее трех раз наносит удар по телу женщины. За происходящим наблюдают прохожие. Несколько секунд женщина пытается удержаться на ногах, а затем падает. Очевидцы оказывают ей первую помощь, но она уже не реагирует.

Продавец магазина, которая также стала очевидцем преступления, сказала E1.ru, что после нападения женщина еще дышала. Очевидцы пытались спасти девушку своими силами, они попросили у продавца ремень и тряпочку, однако эти меры не помогли. По словам очевидцев, скорая приехала поздно.

Shot выяснил, что мужчина на видео — бывший супруг погибшей. Родственники пары утверждают, что Сергей и Анна давно расстались, однако мужчина не хотел отпускать свою бывшую жену: он преследовал ее, приходил на работу в банк и устраивал скандалы. Во время брака Сергей неоднократно бил свою супругу. В прошлом году у нее диагностировали перелом носа после очередного избиения. Погибшей было 30 лет. Анна принимала участие в местном конкурсе красоты, занималась легкой атлетикой. Женщина мечтала достойно воспитать свою дочь.

Причина в ревности

По данным Shot, Сергей узнал, что у Анны появился возлюбленный, после чего он «совсем слетел с катушек». 18 мая мужчина в очередной раз подкараулил бывшую жену около банка, где она работала. Он попросил женщину ненадолго выйти на улицу поговорить. Во время ссоры подозреваемый нанес удары и скрылся. Орудие убийства он выбросил по дороге. Горелых сказал, что после совершения преступления мужчина отправился в ближайшую церковь.

Через какое-то время Сергей пришел в отделение полиции с явкой с повинной. E1.ru пишет, что во время допроса мужчина сильно нервничал. Он признался, что пошел на убийство из ревности.

«Она уже с другим встречалась. Он ей прохода не давал. Не наркоман, не алкоголик. Просто ревновал. Побоев уже сколько было, она и носы делала, и зубы вставляла», — рассказала подруга Анны E1.ru.

Она сообщила, что мать погибшей сразу приехала на место происшествия. От горя женщина не могла ничего сказать. Несколько часов тело Анны пролежало на улице, пока за ним не приехали сотрудники ритуальной службы.

Закон не совершенен

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с «Газетой.Ru» назвала произошедшее «ужасным случаем». Она отметила, что законодательного решения по защите россиян «внутри семьи» пока не найдено.

«Сейчас, до того, пока будет найдено законодательное решение, я уверена, что нам здесь есть над чем работать, мы должны сказать очень громко, что в каждом регионе России есть центры поддержки женщин, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Где бы вы не жили, этот центр есть, в больших городах даже несколько. Можно обращаться в любой момент, в любое время, можно вообще без документов и без денег. Это может быть женщина с одним ребенком, а может с двумя, тремя и четырьмя», — сказала депутат.

Буцкая добавила, что в кризисном центре женщинам помогут разобраться с документами, устроиться на работу и скрыться от преследователя. Депутат посоветовала не ждать, если ситуация становится опасной.

«Все законы, которые мы принимаем, разрабатываются и принимают долго, а помочь надо уже вчера. В центры не то, что на один день принимают, там есть женщины, которые месяцами, годами живут. <...> Дети в детские сады, в школу ходят, если надо скрыться от насильника — скрываются, можно в другой регион переехать, вообще не найдут. <...>

Если женщины начнут обращаться, и мы увидим, что этих центров надо больше, это будет очередное доказательство того, что у нас закон несовершенен», — подчеркнула Буцкая.

Депутат Госдумы Ксения Горячева сказала «Газете.Ru», что норма, устанавливающая запрет на приближение, могла бы помочь избежать подобных преступлений. Она подчеркнула, что ее фракция вносила такой законопроект в Госдуму, но он был отклонен.

«Наш законопроект предусматривал закрепление в ГК нормы 14.1, согласно которой был бы установлен запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином, суд устанавливал бы такой запрет при наличии оснований. В настоящее время положениями ст. 12 ГК такой запрет не предусмотрен, и суды в решениях обозначают, что в ГК отсутствуют основания установления запрета на приближение на любое расстояние. Наш законопроект решил бы эту проблему, прямо прописав в ГК. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в УПК РФ с целью осуществления более эффективной защиты потерпевших по ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Зачастую тяжкие преступления против личности совершаются лицами, уже совершившими до этого преступления средней и небольшой тяжести. Соответственно, необходимо работать над превентивными мерами».