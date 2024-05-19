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В Белгороде произошли два взрыва

ТАСС: в Белгороде произошли два взрыва

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде произошли два взрыва после объявления ракетной опасности. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушная тревога была объявлена в 18:37 по московскому времени.

До этого сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 12:18. Она продлилась 26 минут. По словам губернатора, в Белгороде после воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших нет.

12 мая в Белгороде в жилой многоэтажный дом попали обломки сбитой ракеты. В результате обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома. Министерство иностранных дел России назвало случившееся терактом и нарушением международного гуманитарного права. Жильцы разрушившегося дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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