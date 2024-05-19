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Делегация правительства Ирана отправилась на место крушения вертолета Раиси

Делегация кабмина Ирана вылетела на место крушения вертолета президента Раиси

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tasnimnews.com

Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом страны направилась на место, где мог потерпеть крушение вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Бахадори Джахроми в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что спасательные команды достигли места, где совершил аварийное приземление вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Перед этим сообщалось, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее иранский МВД назвал причину крушения вертолета с Раиси на борту.

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Крушение вертолета Раиси
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