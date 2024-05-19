Одна из поисковых бригад достигла места крушения вертолета президента Ирана

Одна из 40 поисково-спасательных бригад достигла места недалеко от ирано-азербайджанской границы, где совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого летел президент Ирана Эбрахим Раиси. С таким заявлением выступил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, чьи слова передает ТАСС.

«40 наших бригад ищут команду президента по всем маршрутам», — подчеркнул он.

В материале отмечается, что Коливанд также выдвинулся на место.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Плохие погодные условия мешали спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту. Позднее стало известно, что как минимум 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.