«Всегда был спортивный»: друзья рассказали об умершем на соревнованиях сотруднике МЧС

Сотрудник МЧС Михаил Потанин, скончавшийся во время соревнований по поднятию тяжелого веса на фестивале «Тюмень Сильная», в прошлом году занял на них первое место. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Николай. По его словам, спортсмен хотел повторить свой результат.

«Мишаня был лучшим человеком на этой земле. Насколько я знаю, в прошлом году он тоже выступал и занял первое место, видимо, и в этом году решил покорить, но, увы. Для нас всех это настолько тяжело», — сказал он.

Виктор, еще один друг Потанина, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что погибший занимал призовые места на соревнованиях, а также увлекался охотой и рыбалкой.

«Человек он был хороший, добрый, отзывчивый, в любое время дня и ночи мог прийти на помощь и выручить любого. Я был его руководителем три с половиной года в 14-й пожарно-спасательной части 32-го пожарно-спасательного отряда. Вместе ездили на охоту, рыбалку, человек золотой. Он был всегда спортивный, сильный, участвовал очень давно в разных соревнованиях на разных уровнях и занимал призовые места», — отметил он.

Накануне, 18 мая, на фестивале «Тюмень Сильная» 31-летний Михаил Потанин поднял 80-килограммовую гирю, после чего упал на землю. Врачи не смогли его спасти. По неподтвержденным данным, у него остановилось сердце. Организаторы фестиваля сообщили изданию «Подъем», что это было рядовое упражнение, а вес гири был не максимальным. По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчина не жаловался на здоровье и часто принимал участие в подобных соревнованиях. У него остались жена и ребенок.

Ранее на соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы.