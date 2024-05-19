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«Балтика» проиграла «Ростову» и осталась в зоне вылета из РПЛ

«Ростов» обыграл «Балтику» и поднялся на шестое место в чемпионате России

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Калининградская «Балтика» проиграла «Ростову» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победившей команды голами отметились Кирилл Щетинин и Роналдо. Единственный мяч «Балтики» забил Роберто Фернандес.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства, опередив московский ЦСКА. Теперь у ростовчан 43 очка, у армейского клуба на балл меньше и матч 29-го тура в запасе. «Балтика», которую тренирует Сергей Игнашевич, осталась в зоне вылета. Калининградская команда идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 баллов.

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Балтика» дома примет московский «Локомотив». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» и «Ахмат» объявили составы на матч чемпионата России.

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