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Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана

В сеть попало первое видео поисков рухнувшего вертолета президента Ирана Раиси

В сети появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана. Видеозаписью поделился телеканал RT, ссылаясь на иранский телеканал SNN.

В материале отмечается, что данные о состоянии главы государства в настоящее время разнятся. Официальной информации пока не приводится.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Плохие погодные условия мешали спасателям добраться до мечта аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту. Позднее стало известно, что как минимум 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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