Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана

В сети появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана. Видеозаписью поделился телеканал RT, ссылаясь на иранский телеканал SNN.

В материале отмечается, что данные о состоянии главы государства в настоящее время разнятся. Официальной информации пока не приводится.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Плохие погодные условия мешали спасателям добраться до мечта аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту. Позднее стало известно, что как минимум 40 групп оперативного реагирования сейчас разыскивают экстренно севший вертолет.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.