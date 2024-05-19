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Жена Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста

Жена Носкова Марина опровергла слухи об ухудшении здоровья артиста

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nikolaynoskov_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена народного артиста России Николая Носкова Марина опровергла слухи об ухудшении здоровья мужа. Об этом сообщает «Пятый канал».

Носкова уверила, что артист выздоравливает и чувствует себя хорошо. Певец планирует выписаться через неделю.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

19 мая Telegram-канал Mash сообщил, что у Николая Носкова появились сильные боли в животе из-за приема сильнодействующих препаратов.

По данным канала, здоровье артиста якобы ухудшается, несмотря на корректировку терапии. Сейчас, заявляет Mash, врачи собираются исключить у артиста формирование абсцесса в брюшной полости и язву в желудке.

15 мая сообщалось, что госпитализированному певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста якобы закупорилась легочная артерия. Как отмечал Mash, певец находился в среднетяжелом состоянии. Помимо этого, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность, а также Носков страдает от дисбактериоза кишечника.

Ранее Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве.

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