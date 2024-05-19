Жена Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста

Жена народного артиста России Николая Носкова Марина опровергла слухи об ухудшении здоровья мужа. Об этом сообщает «Пятый канал».

Носкова уверила, что артист выздоравливает и чувствует себя хорошо. Певец планирует выписаться через неделю.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

19 мая Telegram-канал Mash сообщил, что у Николая Носкова появились сильные боли в животе из-за приема сильнодействующих препаратов.

По данным канала, здоровье артиста якобы ухудшается, несмотря на корректировку терапии. Сейчас, заявляет Mash, врачи собираются исключить у артиста формирование абсцесса в брюшной полости и язву в желудке.

15 мая сообщалось, что госпитализированному певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста якобы закупорилась легочная артерия. Как отмечал Mash, певец находился в среднетяжелом состоянии. Помимо этого, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность, а также Носков страдает от дисбактериоза кишечника.

Ранее Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве.