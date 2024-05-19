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«Меня разглядывают как инопланетное существо»: 35 лет назад в СССР выбрали королеву красоты

35 лет назад состоялся первый Всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР»

19 мая 1989 года среди 35 претенденток жюри Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР» впервые выбрало самую красивую девушку. В финал пробились Екатерина Мещерякова из Перми (третье место), Анна Горбунова из Зеленограда (второе место).

Победительницей стала Юлия Суханова — 17-летняя десятиклассница из простой московской семьи (мать работала в театральном буфете). На «Мисс СССР» Юлия попала после участия в конкурсе «Московская красавица» годом ранее. Тогда она не победила, но на нее обратили внимание организаторы и пригласили на всесоюзный конкурс.

Суханова плохо умела ходить на каблуках, отказалась от откровенного бикини, выбрав купальник поскромнее — тем не менее, завоевала расположение судей.

Оценивали конкурсанток актриса Ирина Скобцева, певец Муслим Магомаев, художник Илья Глазунов, шоумен Леонид Якубович. Возглавляла состав жюри балерина Екатерина Максимова.

Суханова спустя три месяца после победы в конкурсе уехала в США.

«Прилетела я с помпой, как «Мисс СССР», — на одном самолете с четой Ельциных, это был его первый визит в США. И оказалась нарасхват: создавалось такое впечатление, что я упала с Луны и меня разглядывают как инопланетное существо», — рассказывала Юлия.

Через два года девушка захотела вернуться в Россию, но в ее семье случилась трагедия — мать Сухановой жестоко убили. Родственники отговорили Юлию возвращаться. Она осталась в США, там снималась в рекламе — ее фотографии публиковали глянцевые издания.

О судьбе Горбуновой известно мало. В том же году она приняла участие в конкурсе «Мисс мира — 1989». Там главную победу не одержала, но получила титул «Мисс фотогеничность».

Мещерякова после участия в конкурсе несколько лет работала во французском модельном бизнесе, а в 1991 году стала лицом парфюма Nina Ricci L'Air du Temps.

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