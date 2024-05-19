Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Конго застрелили организатора госпереворота

Actu30: ВС Конго ликвидировали лидера мятежников Кристиана Маланга

close
100%
wikimedia.org

Вооруженные силы Демократической Республики Конго ликвидировали Кристиана Маланга, который организовал попытку государственного переворота 19 мая. Об этом пишет Actu30.

При каких обстоятельствах был застрелен Маланга, не уточняется. СМИ сообщают о его гибели, опираясь на распространившиеся в сети снимки.

Мятежники ворвались во Дворец нации и устроили стрельбу возле резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Мятежники несли флаги Республики Заир, как раньше (с 1971 по 1997) называлась ДРК. Они говорили на английском и французском языках и местном языке лингала и называли себя представителями диаспоры. Сторонники мятежа выступают за свержение действующего президента Конго Феликса Чисекеди.

В связи с попыткой переворота в ВС ДРК заявили об иностранном влиянии. Отмечается, что Кристиан Маланга долгое время жил в США и возглавлял Объединенную конголезскую партию, входящую в движение «Новый Заир».

До этого сообщалось, что военные арестовали всех, кто принимал участие в заговоре с целью насильственного свержения действующей власти.

Ранее сообщалось, что Россия и Конго намерены подписать документ по строительству нефтепродуктопровода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами