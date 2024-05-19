Иранский аятолла провел экстренное заседание после крушения вертолета Раиси

Иранский аятолла (шиитский религиозный лидер) Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана после крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на Tehran Times.

Подробности о заседании не приводятся.

Перед этим была опровергнута новость о выходе на связь вертолета Раиси.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования. Ситуацию осложняют сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения вертолета.