«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Камило, Конате.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Педро.

Поединок состоится 19 мая в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» после 28 туров национального первенства оказался на третьем месте в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 51 балл. Впереди московское «Динамо» (56) и «Краснодар» (53), однако у этих команд матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уже сыгран. «Ахмат» идет на десятой позиции, имея в активе 35 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Ахмат» — с воронежским «Факелом». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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