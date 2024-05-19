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Появилось видео ударов ВС РФ по скоплению техники и живой силы ВСУ под Авдеевкой

WarGonzo опубликовал видео ударов ВС РФ по скоплению техники и живой силы ВСУ

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео, на котором российские военные проводят зачистку в селе Нетайлово под Авдеевкой.

По данным военных журналистов, российская сторона на прошедшей неделе продвинулись в районе населенного пункта Нетайлово и на всем Авдеевском направлении, вытесняя при этом ВСУ и не давая им выстроить новую линию обороны.

«Несмотря на вошедшую в цвет зеленку, укрыться от справедливого возмездия врагу не удается даже за цветущими деревьями», — сообщается в публикации.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики сообщало, что Вооруженные силы Украины покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой.

19 мая Минобороны РФ сообщало, что группировка «Центр» за сутки отразила семь контратак ВСУ в ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах по взятию под контроль четырех городов.

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Операция на Украине
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