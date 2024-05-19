В Армении объяснили запрет на въезд в село Киранц на границе с Азербайджаном

Пограничники Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном в районе села Киранц, поэтому въезд в село временно ограничен. Об этом сообщает РИА Новости на пресс-центр Службы национальной безопасности страны.

«Пограничные войска Службы национальной безопасности ведут подготовительную работу, чтобы взять под охрану государственную границу Республики Армения в районе села Киранц в Тавушской области», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по соображениям безопасности и исходя из оперативной необходимости доступ незарегистрированных в селе Киранц граждан временно ограничен.

До этого депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян сообщила на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), что армянская полиция перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц. Накануне сообщалось, что жителей двух домов в населенном армянами селе Киранц выселяют из-за делимитации границы.

Ранее Армения и Азербайджан закончили первый этап переговоров по мирному соглашению.