Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале заявил, что давление российских военных на передовой вызывает отчаяние у ВСУ.

«Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а [президент Украины Владимир] Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации», — сказал он.

Меркурис полагает, что украинская армия значительно уступает количеством подразделениям РФ. Также он уверен, что в Киеве не верят в возможность с помощью новой мобилизации набрать достаточно новобранцев в ВСУ .

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются остановить продвижение российской армии в Харьковской области, для чего перебрасывают туда резервы. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, на Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Дандыкин добавил, что потери в рядах украинской армии увеличиваются.

Экс-генерал ВСУ рассказал, что чиновники подставили Зеленского.