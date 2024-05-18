Президент Грузии наложила вето на «русский закон». Сумеют ли власти переписать иноагентов Парламент Грузии может преодолеть вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом. Главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что ЕС продолжит раскачивать ситуацию в стране. Подробнее о принятии скандального закона – в материале «Газеты.Ru».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Об этом она сообщила журналистам во время брифинга.

«Я наложила вето на «русский» закон. Этот закон <...> представляет собой препятствие на европейском пути. Вето юридически исправное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен», — сказала Зурабишвили, ее цитирует РИА Новости.

Президент Грузии уже давно четко обозначила свою позицию: она против закона и пообещала заблокировать документ, как только он поступит ей на подпись. Тем не менее парламент может преодолеть вето президента, набрав большинство голосов. Sputnik сообщил, что для этого потребуется четыре недели.

Закон об иноагентах

Второй год подряд в Грузии пытаются принять закон об иноагентах. Согласно инициативе, если юридические лица или СМИ получают 20% и более своего дохода из-за границы, то они обязаны отчитываться о своих финансах. При этом проект не затрагивает физических лиц. В связи с рассмотрением закона в стране начались массовые протесты. Официальные лица ЕС уже заявили, что подобная инициатива может помешать Грузии вступить в союз.

14 мая грузинский парламент все же принял законопроект о «прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. «За» проголосовали 84 депутата, «против» — 30.

Закон поддерживает премьер-министр Грузии, парламент и партия «Грузинская мечта». Против выступают президент страны, оппозиционные силы, ЕС и США. Говоря об этом документе, они обычно называют его «русским законом» или «законом, продиктованным из Кремля», имея ввиду, что подобная инициатива прописана в законодательстве РФ. Большинство же депутатов и чиновников напоминают, что подобные законы есть в большинстве западных стран. Более того, в США прописана за нарушение положений такого закона уголовная ответственность.

Несмотря на массовые протесты и заявления западных союзников о необходимости пересмотреть свое решение, грузинские власти все же намерены воплотить закон в жизнь.

Красная линия

15 мая в страну прибыли министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии, чтобы убедить власти Грузии не принимать скандальный законопроект. Они переговорили с Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили, а тем же вечером приняли участие в митинге, выступив перед протестующими.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили назвал случившееся грубым вмешательством во внутренние дела страны.

«Эти люди выступили на устроенном оппозицией митинге. Как это назвать, если не оскорбительным вмешательством во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление? Неприемлемо, когда приезжает глава МИД иностранного государства [и выступает на митинге], тем более дипломат, это неписаный закон, это красная линия. И когда они выступают и учат нас уму с трибуны оппозиции, это неприемлемо. Какая же эта поддержка? Это грубое вмешательство, нарушение всего. И еще говорят нам о дружбе», — заявил Гарибашвили, цитирует ТАСС.

По словам чиновника, Грузия не вмешивается во внутренние дела указанных стран, поэтому ему не понятно, почему они себе такое позволяют. Гарибашвили отметил, что зарубежные дипломаты пренебрежительно относятся к его стране.

Политолог, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили в беседе со «Звездой» заявил, что западные страны больше заинтересованы в Грузии и Южном Кавказе, чем в Украине. По его мнению, ЕС и Великобритания сделают все возможное, чтобы еще сильнее обострить ситуацию в стране из-за законопроекта об иноагентах.

«А Грузия — это стратегический геополитический регион. Как и Южный Кавказ, где проходят транспортные и энергетические магистрали, проходят тысячи километров российской границы. Где есть огромные запасы пресной воды, в которой резкую нужду испытывает Евросоюз», — сказал Хидирбегишвили.