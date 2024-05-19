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Авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана

Авиаэксперт Литвинов: вертолет Раиси мог снизиться ниже допустимой высоты

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси могло стать нарушение режима высоты из-за погодных условий. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. По его словам, из-за низкой высоты вертолет мог задеть деревья или линии электропередачи.

«Все эти случаи катастрофы — это не редкость с вертолетами. В основном причины вертолетных катастроф — это плохие погодные условия, как раз туман. Они снижаются ниже допустимой высоты и задевают либо деревья, либо линии электропередачи. Надо дождаться расследования и будет понятно. Скорее всего, что-то они зацепили, потому что даже при отказе двигателя вертолет в режиме авторотации может спланировать и сесть. Если это отказ техники, то вины экипажа нет. Я не думаю, что это какой-то старый, плохой вертолет, если на нем летит президент Ирана. Может быть, снизились ниже допустимой высоты, нарушили режим высоты», — сказал он.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном, когда глава государства возвращался с церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Глава МВД Ирана заявил, что вертолет президента совершил жесткую посадку из-за тумана. На место отправлены спасатели, но поискам мешают погодные условия. Как сообщило MEHR, президент Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Позже информация о состоянии главы государства была удалена.

Ранеестало известно, что произошло с вертолетами из кортежа президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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