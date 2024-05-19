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Tehran Times опровергло свою новость о созыве ВСНБ Хаменеи

Tehran Times опровергло новость о заседании ВСНБ после крушения вертолета Раиси

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Depositphotos

Издание Tehran Times опровергло свою новость о том, что аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание ВСНБ (Верховного совета национальной безопасности) после крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Соответствующая публикация была размещена на аккаунте этого СМИ в социальной сети X, передает РИА Новости.

В размещенном до этого сообщении о заседании совета издание не упомянуло о своих источниках, а также о содержании обсуждения на несостоявшемся заседании.

Перед этим была опровергнута новость о выходе на связь вертолета Раиси.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Поиски вертолета президента Ирана Раиси ведут 40 групп быстрого реагирования. Ситуацию осложняют непростые погодные условия.

Ранее в сеть попало первое видео поисков рухнувшего вертолета президента Ирана Раиси.

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