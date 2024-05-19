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Слишкович признался, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»

Слишкович: «Спартак» не достиг цели в Кубке, не могу быть доволен полностью

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему он не может быть полностью доволен своей работой в команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома. И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой», — заявил Слишкович.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» проиграл «Балтике».

19 мая красно-белые обыграли казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» — с «Сочи». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Георгием Джикией.

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