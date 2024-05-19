Суд получил жалобу на продление ареста подозреваемым по делу о теракте в «Крокусе»

Подозреваемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловали продление ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила на продление ареста подозреваемым Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. Кто из них конкретно подал жалобу — неизвестно.

До этого суд продлил арест всем 12 обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» до 22 августа.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».