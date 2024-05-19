В Словакии проверяют версию, что стрелявший в Фицо действовал не один

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи проверяют версию о том, что совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один. Его слова приводит РИА Новости.

«Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), это было сделано не им и не его супругой», — заявил Шутай-Эшток.

Он отметил, что следственные органы республики проверяют версию, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

18 мая сообщалось, что специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на Фицо — показатель нетерпимости к иному мнению.