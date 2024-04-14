Эвакуация и смытые мосты. Как Курган встречает паводок

Паводок в Кургане подбирается к пиковым значениям. По данным на 14 апреля, уровень воды в реке Тобол достиг 565 см (при уровне в 600 см начинается подтопление правобережной части города и низкой части левого берега). По данным правительства региона, в ближайшее время вода может подняться до 9-10 м – выше, чем при наводнении в 1994 году.

В селах у областного центра объявили превентивную эвакуацию. На территориях, попадающих в зону возможного подтопления, развернуты водоналивные дамбы и работают эвакуационно-спасательные группы. Местные власти также анонсировали превентивные отключения электро- и газоснабжения. В селе Темляково спасатели выловили из Тобола смытый течением деревянный мост.

В Кургане подготовлены несколько приютов для домашних животных, создано несколько парковок для эвакуированных автомобилей, а также развернуто несколько десятков пунктов временного размещения.

По прогнозу МЧС, затопление из-за паводка грозит 62 населенным пунктам Курганской области, в зону подтопления могут попасть 18 718 человек. В регионе действует режим ЧС областного масштаба.