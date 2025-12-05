На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Путина указал на истерику европейских СМИ из-за урегулирования на Украине

Дмитриев: пресса Европы и Британии пытается сорвать мирный процесс по Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что пресса Европы и Великобритании пытается сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, «очень много, в том числе британской, европейской прессы, прямо находятся в истеричном состоянии», пытаясь сорвать переговорный процесс с США.

«Чем больше мы видим таких, абсолютно просто истерических заголовков, сентенций, тем больше это показывает: пресса Британии, пресса Европы пытается сорвать мирный процесс, который движется - на это мы тоже хотим обратить внимание», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что было бы «интересно обратить на это внимание в Индии». Он напомнил, что Британской империи уже нет, однако попытки Лондона «попытки воздействовать через Индию, попытки срывать мирный процесс - они присутствуют».

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сообщили, что ждут реакцию Вашингтона на встречу Путина с делегацией США.

