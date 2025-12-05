На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грозном второй раз за утро ввели ограничения в аэропорту

В аэропорту Грозный в Чечне второй раз за утро ввели ограничения
Oleg Znamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Грозный в Чечне второй раз за утро ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Цель ограничений — обеспечение безопасности полетов, подчеркнул он.

В предыдущий раз ограничения вводились в 6:25 мск. Они были сняты в 8:55 мск. План «ковер» действовал и в соседних Магасе и Владикавказе.

Утром также сообщалось, что жилой комплекс «Грозный-Сити» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Кадр с поврежденным остеклением и возгоранием опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее порт на юге России получил повреждения из-за атаки беспилотников ВСУ.

