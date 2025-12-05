«Чебурашка» и «Золушка» стали мультфильмами года у российских детей

«Золушка» и «Леди и бродяга» возглавили топ любимых мультфильмов Disney у детей в РФ

Ко дню рождения мультипликатора Уолта Диснея онлайн-кинотеатр «КИОН» собрал самые просматриваемые анимационные фильмы студии Disney. Этими данными, а также информацией о том, какие мультфильмы выбирали россияне с января по декабрь 2025 года, платформа поделилась с «Газетой.Ru».

Среднее время просмотра детского контента, рассказали в онлайн-кинотеатре, выросло на 63%. Мультфильмами года среди диснеевской анимации у российских детей «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бемби» и «Алиса в Стране чудес».

Из детского и семейного контента взрослые пользователи чаще всего выбирали «Чебурашку. Секрет праздника», вслед за ним расположились «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени».

В топ-5 самых просматриваемых мультфильмов среди детской аудитории в лидеры выбились сразу два спецэпизода «Леди Баг и Супер-Кота» — «Париж» и «Лондон. На краю времени». Далее следуют «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также еще одно приключение Леди Баг — «Шанхай. Легенда о Леди Драконе».

Помимо российской и западной анимации в рейтинге выделяется и японская, в которой есть свои зрительские фавориты. Пользователи платформы часто обращают внимание на такие мультфильмы как «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Чаще всего детские фильмы и мультики смотрят по пятницам-воскресеньям в промежутке с 19:00 до 21:00. Кроме того, многие проекты зрители включают повторно. В числе самых пересматриваемых проектов за 2025 год оказались тайтлы «На деревню дедушке», «Три кота», «Домовенок Кузя», «Маша и Медведь» и «Леди Баг и Супер-Кот».

Ранее лабрадор возглавил книжный рейтинг собачьих пород, сместив корги.