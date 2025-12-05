На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вторичка сдохнет»: в Госдуме предсказали следующий этап «схемы Долиной»

Депутат Делягин: схема Долиной ударит по банкам – только тогда ее остановят
Global Look Press

«Схема Долиной» успешно прижилась на вторичном рынке жилья из-за выгоды застройщиков. Рост числа махинаций окончательно подорвал доверие покупателей к вторичке, судьба которой бизнес не волнует. Поэтому ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока не начнет страдать банковской сектор – об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат подчеркнул, что законотворческие инициативы, которые защитили бы интересы россиян, появились задолго до дела Ларисы Долиной. Однако большую часть из них так и не рассмотрели, а после скандала с недвижимостью звезды окончательно отодвинули.

«Так что интересы застройщиков превыше всего. А вторичный рынок пусть сдохнет», — констатировал Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он привел статистику, согласно которой количество сделок на вторичке упало на 18-25%, подчеркнув, что точных цифр нет, но уже можно утверждать, что это катастрофические последствия для рынка недвижимости.

Причем сегодня «пенсионерская схема Долиной» переметнулась и на авторынок, а в будущем ударит и по банковскому сектору. По мнению Делягина, люди начнут массово оформлять кредиты, а затем утверждать, что сделали это под действием мошенников. В этом случае банки начнут предпринимать различные меры, их интересы перевесят выгоду застройщиков, на фоне чего наконец-то проблему решат. Однако для этого нужна массовая практика, подчеркнул парламентарий.

Комментируя скандал с квартирой Долиной, депутат напомнил, что он положил начало массе других аналогичных дел в судах, что противоречит нормам.

«Вряд ли это имеет отношение к законотворческой деятельности и к тому, что некоторая часть российских судов по непонятным для меня причинам игнорируют решение Пленума Верховного Суда 2015 года, который по поводу таких историй высказался предельно однозначно: если нет признаков того, что покупатель квартиры является мошенником, то он признается добросовестным покупателем и отнимать у него ничего не нужно», — подчеркнул депутат.

Напомним, Верховный суд включил в процесс по делу о квартире певицы Ларисы Долиной ее дочь и внучку в качестве заинтересованных лиц. Заседание состоится 16 декабря. В Госдуме считают, что суд направит дело на новое рассмотрение. Концертный директор Долиной уже анонсировал «правдивое» заявление артистки, которое ожидается на телевидении вечером 5 декабря. Тем временем телеканалы «без капельки сожаления» вырезают кадры с Долиной из новогодних передач. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долиной предложили взять кредит для покупателей своей квартиры.

