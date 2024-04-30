Шольц отреагировал на демонстрацию исламистов с призывом к халифату

Исламистские вопросы необходимо решать законным путем. С таким призывом выступил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого опубликованы на его сайте.

Отвечая на вопрос о демонстрации исламистов с призывом к установлению в стране халифата он отметил, что в ситуации необходимо разбираться.

«Необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — сказал Шольц.

Накануне в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов. В ней участвовали больше одной тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого уже набралась многотысячная аудитория в социальных сетях. Молодой человек выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.