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Шольц отреагировал на демонстрацию исламистов с призывом к халифату

Шольц после демонстрации с призывом к халифату призвал решать вопросы по закону

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Fabian Sommer/Global Look Press

Исламистские вопросы необходимо решать законным путем. С таким призывом выступил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого опубликованы на его сайте.

Отвечая на вопрос о демонстрации исламистов с призывом к установлению в стране халифата он отметил, что в ситуации необходимо разбираться.

«Необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — сказал Шольц.

Накануне в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов. В ней участвовали больше одной тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого уже набралась многотысячная аудитория в социальных сетях. Молодой человек выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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