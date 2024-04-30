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В Мексике произошло землетрясение

В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

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Henry Romero/Reuters

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 64 км к югу от города Тустла-Гутьеррес, где проживает около 537 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 143 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.

До этого землетрясение произошло у берегов африканского государства Эритреи.

В ночь на 28 апреля у побережья одного из Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр стихийного бедствия находится в 42 км к северу-востоку от города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Накануне ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой до 7,6. До этого постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон сообщила, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысил $100 млрд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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