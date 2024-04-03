03 апреля 2024, 11:40
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От домработницы до Мэрилин Монро: 8 женщин Марлона Брандо
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Марлон Брандо в детстве
Рейко Сато
В 1950 году Марлон Брандо познакомился с японской актрисой и танцовщицей Рейко Сато. Девушка сразу же понравилась актеру, и между ними завязался бурный роман. В тот момент карьера 25-летнего Брандо стремительно развивалась, и он воспользовался своими связями, чтобы помочь возлюбленной тоже стать звездой кинематографа. Однако несмотря на все старания Брандо, вскоре Сато ушла из Голливуда и сосредоточилась на Бродвее. Тогда же страсть между ними начала угасать, уступив место крепкой дружбе, которая продолжалась до самой смерти Сато в 1981 году.
На фото: Рейко Сато и Марлон Брандо в кадре из фильма «Гадкий американец» (1963)
Мэрилин Монро
О встрече и последовавшем за ней романе с главной блондинкой Голливуда Марлон Брандо написал в своей автобиографии. Звезды познакомились на богемной вечеринке в Нью-Йорке: Монро играла на пианино, когда актер резко повернулся и случайно ударил девушку локтем по лицу. В ответ на горячие извинения Брандо Монро заявила, что не верит в случайности и считает их встречу судьбоносной. Актриса оказалась права: их отношения быстро переросли в роман, который продолжался до самой смерти Монро. В своих воспоминаниях актер подчеркнул, что никогда не верил в самоубийство Мэрилин и был уверен, что ее убили за связь с Джоном Кеннеди.
Кэти Хурадо
С мексиканской актрисой Кэти Хурадо Марлон Брандо познакомился в 1952 году во время съемок фильма «Вива Сапата!». Их первое свидание случилось в 1960-м, когда они вместе работали над единственным фильмом Брандо-режиссера «Одноглазые валеты», и стало началом длительного романа, продолжавшегося с перерывами многие годы. Сама Хурадо называла их отношения «любовной дружбой» или «дружбой с привилегиями».
Рита Морено
С будущей звездой «Вестсайдской истории» Ритой Морено Марлон Брандо познакомился в 1954 году. В своих мемуарах актриса признавалась, что влюбилась в него с первого взгляда: «Когда мы с ним познакомились, я почувствовала, что у меня поднялась температура». Бурный роман продолжался несколько лет и закончился по инициативе Морено: актриса ушла от Брандо, узнав о его многочисленных любовницах. При этом вскоре оказалось, что она беременна — и вернулась к актеру, который затем принудил ее к аборту – из-за его последствий Морено чуть не погибла. В итоге лишь после долгой работы с психиатром эмоционально разбитая актриса нашла в себе силы окончательно разорвать отношения с Брандо и жить дальше.
Анна Кашфи
Первой официальной женой Марлона Брандо стала модель и актриса Анна Кашфи. Пара поженилась 11 октября 1957 года, но жить «долго и счастливо» у них не получилось: несмотря на рождение сына Кристиана, Брандо не мог долго хранить верность одной женщине. Устав от постоянных измен, Анна забрала ребенка и подала на развод. Брак был расторгнут спустя два года после свадьбы, на протяжении многих лет бывшие супруги боролись за опеку над сыном.
Мовита Кастанеда
Через год после развода с Кашфи Брандо сделал предложение актрисе Мовите Кастанеде, которая была на восемь лет старше. Поначалу женщина отказалась от руки и сердца актера – и даже швырнула ему в лицо обручальное кольцо, но он не сдался, и в 1960 году влюбленные тайно поженились. Однако уже спустя два года Брандо снова оказался холостяком: выяснилось, что на момент свадьбы Кастанеда по документам еще состояла в браке с актером Джеком Дойлом. Тем не менее союз с актрисой подарил Брандо двоих детей – сына Мико (1961) и дочь Ребекку (родилась во время их краткого воссоединения в 1966 году).
Тарита Терипайя
Третьей женой Марлона Брандо стала французская актриса с полинезийскими корнями Тарита Терипайя, которая была на 18 лет моложе голливудской звезды. Они познакомились на кастинге фильма «Мятеж на «Баунти»: Брандо уже был утвержден на главную роль и убедил режиссера картины Фрэнка Ллойда, что должен сам выбрать себе партнершу. 20-летняя актриса так понравилась Брандо, что через несколько месяцев после знакомства он сделал ей предложение руки и сердца. 10 августа 1962 года влюбленные поженились и переехали в дом Брандо на Таити. По просьбе мужа Терипайя оставила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье. В браке, который продлился десять лет, у пары родились сын Саймон Тейхоту (1963) и дочь Тарина Шайен (1970). После смерти Марлона Брандо Тарита Терипайя опубликовала мемуары под названием «Марлон, моя любовь и мои мучения».
Мария Кристина Руис
С 1988 по 2001 год Марлон Брандо был увлечен своей домработницей Марией Кристиной Руис, которая была моложе актера на 36 лет. За годы романа девушка родила от звезды троих детей: Нину Присциллу (1989), Майлза Джонатана (1992) и Тимоти Гахана (1994). Детей Брандо признал, но на Руис так и не женился. В 2002 году обиженная женщина подала против звезды иск на сумму $100 млн, однако потерпела неудачу – Брандо заявил, что живет на скромную пенсию и не может выплатить Руис так много денег. Судебные разбирательства закончилось мирным соглашением, подробности которого не разглашались.
На фото: Марлон Брандо, 2001 год
Марлон Брандо в кадре из фильма «Крестный отец» (1972)
3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения культового актера Марлона Брандо. Звезда «Крестного отца» прославился не только своими ролями, но и любовью к женщинам: на счету Брандо три официальных брака и десятки романов, некоторые из которых развивались одновременно. «Газета.Ru» – о главных женщинах в жизни Марлона Брандо.