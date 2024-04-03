От домработницы до Мэрилин Монро: 8 женщин Марлона Брандо

3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения культового актера Марлона Брандо. Звезда «Крестного отца» прославился не только своими ролями, но и любовью к женщинам: на счету Брандо три официальных брака и десятки романов, некоторые из которых развивались одновременно. «Газета.Ru» – о главных женщинах в жизни Марлона Брандо.