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От домработницы до Мэрилин Монро: 8 женщин Марлона Брандо

Актер Марлон Брандо родился 100 лет назад

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3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения культового актера Марлона Брандо. Звезда «Крестного отца» прославился не только своими ролями, но и любовью к женщинам: на счету Брандо три официальных брака и десятки романов, некоторые из которых развивались одновременно. «Газета.Ru» – о главных женщинах в жизни Марлона Брандо.

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