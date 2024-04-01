Легенда журналистики: Владимиру Познеру — 90

Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже. Его отец – еврей, эмигрировавший из России, мать – француженка из аристократического рода. Детство он провел во Франции и США, а в СССР попал уже подростком: семья переехала туда в 1952 году по решению отца. Познер так и не простил его за это, хотя не жалеет о жизни в России.

«Не могу простить, что он так рискнул жизнью жены и благополучием своих детей <…> Не то что я сожалею о том, что мы приехали в СССР. Мне повезло, я много всего получил. Главное — русский язык», — пояснял Познер.

Он признавался, что в России всегда чувствует себя «в какой-то степени инородным телом», потому что по-другому воспитан. В Москве закончил биолого-почвенный факультет МГУ. По словам Познера, его не хотели принимать туда из-за еврейских корней, но помогли связи отца в КГБ. После учебы зарабатывал переводом английских книг.

В 1961 году начал карьеру журналиста, по приглашению друга стал старшим редактором в агентстве печати «Новости» (АПН). Работал в иновещании — помогло знание иностранных языков. Известность получил в 80-х как ведущий телемостов между СССР и США. Сам говорил, что это «мост будущего и надежды».

После вел разные передачи на телевидении, в том числе на американском канале CNBC. В 2008 году запустил авторскую телепрограмму «Познер», она выходила на Первом канале до начала военной операции на Украине. Выпустил несколько книг, писал колонки в журналах. Обладатель большого количества государственных наград и премий.

Среди прочего говорил, что у россиян «в генах сидит страх». При этом сам «долго верил» в советскую идею и считал себя советским пропагандистом, но разочаровался. В 2023 году резко критиковал коллег:

«Мне стыдно за мою профессию <…> не должен этого говорить, но я скажу. Я на самом деле атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут».