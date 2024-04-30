Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи

В России существуют несколько распространенных мошеннических схемах при покупке дач. Об этом рассказал РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

Одной из таких схем является требование задатка, когда мошенники убеждают покупателя передать деньги для «бронирования» объекта, после чего исчезают.

Еще одним распространенным способом обмана является подделка документов, включая свидетельства о праве собственности.

Мошенники также могут создавать ложные объявления о продаже дач, чтобы получить задатки или предоплаты.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Чаплин рекомендует не лениться и лично проверять информацию о продавце и объекте недвижимости, обращаться только к надежным агентам или риелторам.

До этого стало известно, что половина россиян проведут майские праздники дома. Чаще всего такой ответ давали жители Дальневосточного федерального округа. Меньше всех дома хотят праздновать жители Приволжского федерального округа — они чаще остальных отвечали, что поедут на дачу. Всего за город планируют уехать 30% опрошенных. В путешествие по России отправятся 9%, за границу ― 1%.

Ранее депутат рассказал, когда власти могут потребовать деньги за борщевик.