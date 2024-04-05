Секс-символ «Маски-шоу»: Эвелине Бледанс — 55

Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте Крымской ССР в латышской семье. Еще в школе Эвелина мечтала стать актрисой. Бледанс рассказывала, что росла в любви, но с детства помнит дефицит продуктов.

«Я прекрасно помню, как трудно было в моем детстве добыть мясо. Но у нас была тетя Люда, которая работала на мясокомбинате. Она привязывала к животу и к ногам куски мяса и проносила их нам... Кто-то вообще перебрасывал мясо через забор, и его надо было с другой стороны ловить», — вспоминала Бледанс.

В 1990 году ее мечта исполнилась — девушка окончила актерский факультет петербургского ЛГИТМиКа. После этого попала в одесскую комик-труппу «Маски», которая принесла Бледанс известность. Труппа делала пародийные скетчи, которые выходили на телевидении в программе «Маски-шоу». Передача была популярной в странах СНГ.

Сама Бледанс запомнилась зрителям по образу сексуальной медсестры.

«Все-таки это было юмористическое шоу... Да, иногда мы ходили по лезвию бритвы, на грани, но мы не упали в пошлость. И до сих пор это шоу можно показывать детям», — считает актриса.

Помимо «Масок» она вела много телевизионных шоу, например, «Сексуальная революция с Эвелиной Бледанс», снималась в реалити-проекте «Последний герой». Сейчас работает в театре. По словам артистки, для сцены «мало иметь красивую попу», нужно быть сильной и «отдавать энергию зрителям».