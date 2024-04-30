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Премьер-министр Грузии призвал вступить в ЕС, сохранив суверенитет и ценности страны

Кобахидзе: Грузия должна вступить в ЕС при сохранении суверенитета и традиций

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Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия должна вступить в Европейский союз, но при уважении к ее суверенитету и традиционным ценностям. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По словам Кобахидзе, выступившего в центре Тбилиси на проправительственном митинге, при присоединении страны к Европе она пускает ЕС в свой дом. Поэтому Грузия, прежде чем присоединиться к Евросоюзу, имеет полное право просить Евросоюз с уважением относиться к ее национальному суверенитету и традиционным ценностям.

До этого основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу.

29 апреля Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов для того, чтобы устроить в стране революцию.

Ранее в Грузии усомнились в необходимости вступать в ЕС.

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