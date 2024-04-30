Во время протеста в Остине арестовали студентов

Правоохранители арестовали студентов, которые вышли на митинг в поддержку Палестины в городе Остин. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Было арестовано около 40 человек», — уточнили в сообщении.

По информации газеты The Washington Post, американская полиция арестовала за последние десять дней около 900 человек. Волна арестов прокатилась по всем студенческим кампусам США.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на демонстрацию исламистов с призывом к халифату. Он призвал решать исламистские вопросы законным путем.