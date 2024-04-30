ООН раскритиковала отказ от русского языка в Молдавии

Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) критично отнесся к ущемлению этнических меньшинств в Молдавии и отказу от использования русского языка в госорганах. Об этом сообщила kp.ru.

«Комитет обеспокоен сообщениями о том, что представители групп этнических меньшинств сталкиваются с дискриминацией», — уточнили в сообщении.

В комитете отметили, что подобные нарушения наблюдаются при приеме на работу представителей этнических меньшинств, их участии в выборах, получении общественной информации и доступе к правосудию. Все они связаны с ограничениями государственных органов использовать русский язык.

Накануне премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что, если власти республика будут поощрять разговоры с русскоязычными жителями страны на эстонском, то они смогут быстрее выучить язык.

До этого президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.